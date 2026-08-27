Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίστηκε η παρουσία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της τεχνικής κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες, οι οποίοι φιλοξενούνται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, που μετείχαν στους πρωινούς προκριματικούς της δεύτερης ημέρας, εξασφάλισαν δέκα προκρίσεις στους τελικούς των αγωνισμάτων τους, που θα γίνουν το απόγευμα.

Μάλιστα σε δύο από αυτούς θα υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Στους προκριματικούς των 100μ. επιφάνειας γυναικών η Ιφιγένεια Τελιούση τερμάτισε σε 41.63 και προκρίθηκε με την δεύτερη καλύτερη επίδοση, ενώ η Μαρία Ηλιάκη πέρασε στον τελικό με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, 41.69.

Στα 200μ. επιφάνεια ανδρών, ο Ηλίας Καλφίδης και ο Γιώργος Καλτσουκαλάς είχαν την έκτη και έβδομη, αντίστοιχα, καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς. Ο πρώτος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 1:26.94 και ο δεύτερος με 1:27.10.

Επίσης, στα 50μ. διπλά πέδιλα ανδρών, ξεχώρισε ο Ιωάννης Ιωακειμίδης, αφού είχε τον καλύτερο χρόνο στους προκριματικούς με 19.02 και στοχεύει ψηλά στον τελικό.

Στα 200μ. διπλά πέδιλα ανδρών, ο Γιώργος Κούσης είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς, με 1:39.64 και θα παλέψει για μια θέση στο βάθρο στον απογευματινό τελικό.

Στα 400μ. επιφάνειας γυναικών, η Άννα Φίλογλου τερμάτισε με χρόνο 3:25.97 και προκρίθηκε με την δεύτερη καλύτερη επίδοση από τους προκριματικούς.

Στα 50μ. άπνοια ανδρών, ο Άγγελος Κορομπύλης προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, 14.93. Αντίθετα, ο Γιώργος Καλτσουκαλάς με χρόνο 15.48 κατετάγη ένατος και είναι δεύτερος αναπληρωματικός.

Η Γιολάντα Καπέρδα θα εμφανιστεί σε δύο τελικούς το απόγευμα: Στα 400μ. διπλά πέδιλα γυναικών, όπου προκρίθηκε με τον όγδοο καλύτερο χρόνο (4:07.37) και στα 100μ. διπλά πέδιλα γυναικών, αφού είχε την έκτη καλύτερη επίδοση (50.41). Στο τελευταίο αγώνισμα η Ιωάννα Τσαλούχου κατετάγη ενδέκατη (50.88).

Στο πρόγραμμα των απογευματινών τελικών υπάρχει και η σκυταλοδρομία 4Χ50 διπλά πέδιλα Mixed, όπου η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τους Ιωάννη Ιωακειμίδη, Ιωάννα Τσαλούχου, Γιώργο Κούση και Γιολάντα Καπέρδα.

Το απογευματινό πρόγραμμα (27/8)

Τελικοί

(19:05) 50μ. Άπνοια Ανδρών

(19:10) 50μ. Διπλά Πέδιλα Ανδρών

(19:22) 100μ. Επιφάνεια Γυναικών

(19:34) 100μ. Διπλά Πέδιλα Γυναικών

(19:46) 200μ. Επιφάνεια Ανδρών

(19:58) 200μ. Διπλά Πέδιλα Ανδρών

(20:12) 400μ. Επιφάνεια Γυναικών

(20:26) 400μ. Διπλά Πέδιλα Γυναικών

(20:26) 4Χ50 Διπλά Πέδιλα Mixed