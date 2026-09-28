Με έναν εντυπωσιακό απολογισμό 13 μεταλλίων, εκ των οποίων 7 χρυσά, 3 ασημένια και 3 χάλκινα, ολοκληρώθηκε στην Tsuchiura της Ιαπωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Armwrestling 2026, που ξεκίνησε την Πέμπτη.

Οι Έλληνες αθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις στις κατηγορίες U18, U21, Ανδρών και Masters.

Ο Βασίλειος Φιλικίδης κατέκτησε την 1η θέση στο δεξί και τη 2η θέση στο αριστερό χέρι στην κατηγορία U18 των 70kg.

Ο Αντώνης Παναγκασίδης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και στα δύο χέρια στην κατηγορία U18 των 86kg, ενώ στην κατηγορία Ανδρών των 86kg κατέκτησε την 3η θέση στο δεξί χέρι.

Ο Ιάσωνας Γρύλλης κατέκτησε την 3η θέση στο αριστερό χέρι στην κατηγορία U21 των 95kg.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής αποστολής ήταν ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στην κατηγορία U21 των +95kg, στο δεξί και στο αριστερό χέρι. Παράλληλα, στην κατηγορία Ανδρών των 105kg αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο δεξί χέρι και κατέκτησε τη 2η θέση στο αριστερό.

Στην κατηγορία Masters, ο Δημήτριος Φιλικίδης κατέκτησε την 3η θέση στο δεξί χέρι στα 78kg, ενώ ο Βασίλειος Πέτρου τη 2η θέση στο αριστερό χέρι στα 95kg.