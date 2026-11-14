Όταν στα τελευταία 88 δευτερόλεπτα, δέχεσαι δύο γκολ, ενώ είσαι μπροστά στο σκορ και δε μπορείς να αντιδράσεις, μοιραία χάνεις. Αυτό έπαθαν σήμερα (14/11), τα κορίτσια του Εθνικού που για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League ηττήθηκαν με 13-12 στον Πειραιά από την Τεράσα.

Το παιχνίδι είχε συνεχόμενες ανατροπές, αλλά ο Εθνικός στο τέλος δεν άντεξε, γνωρίζοντας την 2η ήττα του στον Γ΄ όμιλο όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

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