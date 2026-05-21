Η Αναστασία Μαρινάκου απέσυρε τη συμμετοχή της από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000 μέτρων, που θα γίνει το Σάββατο (23/5) στη Λα Σπέτσια.

Η έμπειρη δρομέας αντιμετώπισε τις τελευταίες ημέρες μια έντονη ενόχληση που την οδήγησε στον γιατρό της Ομοσπονδίας, Διονύση Χίσσα, ο οποίος και συνέστησε την απόσυρση της συμμετοχής από τη διοργάνωση.

Η αθλήτρια θα κάνει μια σειρά από θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις.

Η Μαρινάκου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ευελπιστεί στη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, το μεγάλο της στόχο στη θερινή περίοδο.