Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros τον επόμενο μήνα, καθώς οι εξετάσεις στον τραυματισμένο καρπό του αποκάλυψαν ότι δεν θα ήταν έτοιμος εγκαίρως

Ο Ισπανός πρωταθλητής, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, δήλωσε: «Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφασίσαμε ότι το πιο συνετό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην συμμετάσχουμε στη Ρώμη και στο Ρολάν Γκαρός, ενώ περιμένουμε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη για να αποφασίσουμε πότε θα επιστρέψουμε στο γήπεδο».