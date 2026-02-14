Χωρίς την Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ιγκα Σβιάτεκ, θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι το «1000άρι» τουρνουά της WTA, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την απουσία της Λευκορωσίδας επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη και της Πολωνής πρωταθλήτριας, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 του πίνακα.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από την Κυριακή 15 μέχρι και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

«Δυστυχώς, δεν αισθάνομαι 100% έτοιμη. Λυπάμαι πολύ που αναγκάζομαι να αποσυρθώ κι ελπίζω να επιστρέψω του χρόνου», δήλωσε η Σαμπαλένκα, η οποία δεν έχει αγωνιστεί μετά την ήττα της στον τελικό του Australian Open στις 31 Ιανουαρίου, από την Καζάκα, Έλενα Ριμπάκινα.

Παράλληλα, η Σβιάτεκ, η οποία αποκλείστηκε από την Μαρία Σάκκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά της WTA 1000, στην Ντόχα, αιτιολόγησε την απόφαση της ως μία «αλλαγή στο πρόγραμμα» της και πρόσθεσε: «Τα λέμε στο Indian Wells» (4-15 Μαρτίου), το επόμενο τουρνουά WTA 1000 στο ημερολόγιο».

Κατά συνέπεια, επικεφαλής στο ταμπλό του τουρνουά στο Ντουμπάϊ, θα είναι η Έλενα Ριμπάκινα, που είναι το Νο 3 στον κόσμο.