Έναν καλό τελευταίο αγώνα με έξι άλματα ήθελε να πραγματοποιήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.

Το δεύτερο μέρος του στόχου του τον πέτυχε, όχι, όμως, και τον πρώτο. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους είχε αρκετά θέματα με τη φορά του πατώντας αρκετά πίσω στα τρία πρώτα, που, η αλήθεια είναι, ότι δεν ήταν μεγάλα.

Μάλιστα, ο Τεντόγλου γυρνούσε επιδεικτικά περπατώντας προς τη βαλβίδα μετά τα δύο πρώτα άλματα, αλλά – περιέργως – οι κριτές τα μετρούσαν για να τα ακυρώσουν στη συνέχεια! Το τρίτο ήταν χαμηλό, 7.66 (-0.2), αλλά αποδείχτηκε το καλύτερο έγκυρο της ημέρας, που του έδωσε την έκτη θέση.

Στο τέταρτο και στο πέμπτο έβλεπε τη βαλβίδα πολύ κοντά και δεν ολοκλήρωσε καν τις προσπάθειές, του που ήταν άκυρη και 6.48 αντίστοιχα. Με το τελευταίο άλμα του βρήκε σωστό πάτημα, προσγειώθηκε λίγο κάτω από τα 8.00, αλλά και πάλι ακύρωσε ο ίδιος την προσπάθειά του, εμφανώς απογοητευμένος. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν στη μέρα του…

Νικητής του αγώνα ήταν ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με 8.32 (-0.6) προς γενική ικανοποίηση των συμπατριωτών του που γέμισαν τις κερκίδες στη Σεχσελάουτενπλατς.