Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να σπάει για 10η φορά στην καριέρα του το «φράγμα» των 6 μέτρων στο Diamond League, που διεξάγεται στη Σιλεσία της Πολωνίας.

Ο «Μανόλο» κατετάγη δεύτερος στην Πολωνία πίσω από τον Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος είχε καλύτερο άλμα στα 6.10μ, μία εβδομάδα από την τρομερή εμφάνισή του στη Βουδαπέστη, όπου έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.29μ.

Στο στάδιο που πέρυσι είχε περάσει για πρώτη φορά τα έξι μέτρα, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατάφερε, με την πρώτη προσπάθεια, να υπερβεί το εν λόγω ύψος, πανηγυρίζοντας δεόντως την επιτυχία του.

Το πρώτο άλμα του «Μανόλο» ήταν στα 5.90μ. το οποίο κατάφερε να περάσει, επίσης, με την πρώτη του προσπάθεια.

Μετά το επιτυχημένο άλμα του στα 6 μέτρα ο Καραλής είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6.10μ., με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον αγώνα του επί πολωνικού εδάφους, δείχνοντας πάντως ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Από τη μεριά του ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα, με τη δεύτερη τα 6.10μ, ενώ είχε τρεις αποτυχημένες στα 6.20μ.