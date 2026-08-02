Η Γαβριέλα Λιόλιου συνεχίζει να γράφει την δική της, ξεχωριστή πορεία στην ελληνική κωπηλασία, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό της. Η 20χρονη πρωταθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας.

Με μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, η Λιόλιου μπήκε δυναμικά στην κούρσα περνώντας στην πρώτη θέση στα τελευταία 500 μέτρα. Διατήρησε τη δεύτερη θέση στα 1.000 μέτρα και στα 1.500 μέτρια, πριν ολοκληρώσει την προσπάθεια της βρέθηκε στην Τρίτη θέση όπου με χρόνο 7:39.14, εξασφάλισε μία ακόμη παρουσία της στο βάθρο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr