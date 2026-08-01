Η ελληνική κωπηλασία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ, κατακτώντας δύο ασημένια μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας. Οι επιτυχίες των ελληνικών πληρωμάτων επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία του αθλήματος, χαρίζοντας ακόμη μία μέρα υπερηφάνειας στα ελληνικά κουπιά.

Το πρώτο μετάλλιο ήρθε από τις Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου, οι οποίες πραγματοποιήσαν σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Το ελληνικό πλήρωμα βρισκόταν από την εκκίνηση στις πρώτες θέσεις, πέρασε τα 500 μέτρα σε χρόνο 1:39.40, τα 1.000 σε 3:21.64 και τα 1.500 σε 5:05.15, πριν τερματίσει δεύτερο με χρόνο 6:46.10.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr