Στην Ολλανδία βρίσκεται η Προολυμπιακή ομάδα Ταεκβοντό, προκειμένου να συμμετάσχει στο βαθμολογούμενο τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θα διεξαχθεί στο Αϊντχόφεν. Στο G2 θα αγωνιστούν συνολικά έξι αθλητές και αθλήτριες.

Πιο συγκεκριμένα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα αγωνιστούν οι Άρης Ψαρρός (-58κ.), Κώστας Δημητρόπουλος (-58κ.), Γιάννης Παπαδόπουλος (-80κ.), Βασίλης Θολιώτης (-87κ.), Στέλλα Μαρεντάκη (-67κ.) και Ρίτα Κίτσιου (+73κ.). Στην αποστολή βρίσκεται ο ομοσπονδιακός προπονητής Μπεχζάντ Χονταντάντ και οι προπονητές Νίκος Κυρίτσης και Γιάννης Κοεμτζίδης.

Η ελληνική αποστολή μετά το διεθνές τουρνουά του Αϊντχόφεν θα μεταβεί στο Βέλγιο, όπου το διήμερο 21-22 Μαρτίου θα αγωνιστούν στο βαθμολογημένο τουρνουά (G1). Η ΕΛΟΤ έχει προγραμματίσει η προολυμπιακή ομάδα να πραγματοποιήσει κοινές προπονήσεις με επίλεκτους αθλητές στο Βέλγιο, για την καλύτερη προετοιμασία τους.