Ο Κωνσταντίνος Τζούνης συμπλήρωσε την πλούσια τροπαιοθήκη του με το χάλκινο μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο αγώνισμα της δισκοβολίας F56.

O Έλληνας δισκοβόλος και «χάλκινος» στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, είχε επίδοση 39.97 στην 6η προσπάθειά του, η οποία του χάρισε μία θέση στο βάθρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βραζιλιάνος Κλαουντινέι Μπατίστα με 45.67, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος ο Ινδός Γιόγκες Κατουνίγια με 42.49. Στο ίδιο αγώνισμα ο Λάζαρος Στεφανίδης κατετάγη στην όγδοη θέση.

Στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Κωνσταντίνος Τζούνης, επισήμανε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που σε μια τόση δύσκολη χρονιά, ειδικά το τελευταίο δίμηνο, με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού μου, που κατάφερα, παρά την κούραση και τις δύσκολες συνθήκες προπόνησης, να είμαι εδώ, να παλέψω και να κατακτήσω το χάλκινο μετάλλιο!

Θέλω να αφιερώσω αυτό το μετάλλιο στον δικό μου πρωταθλητή, στη σύζυγό μου Στέλλα, που έκανε τα πάντα για να είμαι σε έναν ακόμη αγώνα έτοιμος που με τις αϋπνίες και τη δύσκολη καθημερινότητα λόγο του μωρού, να μην την πτοεί τίποτα. Η δύναμή μου είναι η οικογένειά μου! Αυτό το μετάλλιο είναι δικό σας!».

Ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. Τ38 από τον Σκούρτη

Στον τελικό των 400μ. Τ38, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρά-Στίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί προκρίθηκε ο Αλέξανδρος Σκούρτης, σημειώνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ με χρόνο 49” 97. Ο Έλληνας αθλητής έζησε συγκλονιστικές στιγμές και έδειξε ήδη από τον προκριματικό τις τεράστιες δυνατότητές του ενόψει του αυριανού (1/10) τελικού και πλέον έχει στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.