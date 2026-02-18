Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για μία ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία στο μίτινγκ της σειράς World Athletics Indoor Tour Gold που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Λεβέν, έχοντας μέχρι στιγμής την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο επί κοντώ με 5,93 μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα τεστάρει τις δυνάμεις του απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Σαμ Κέντρικς, ο Κρίστοφερ Νίλσεν, ο Κέι Σι Λάιτφουτ και ο Κέρτις Μάρσαλ, όλοι αθλητές με επιδόσεις κοντά ή πάνω από τα 5,90 μ.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης έχει ήδη αγωνιστεί φέτος στο Λοτζ, όπου πέρασε τα 5,93 μ., αλλά και στο μίτινγκ Fly Athens στην Παιανία, ξεπερνώντας τα 5,90 μ. Μετά τον αγώνα στο Λεβέν θα παραμείνει στη Γαλλία για το μίτινγκ στο Κλερμόν Φεράν (22/2), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στις 28/2.