Η Μαρίλεια Δρασίδου κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στις γυναίκες με τον ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, ενώ η ίδια αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 9η φορά στη καριέρα της στα 50μ. πρόσθιο.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια μίλησε στο paixebala.gr για την δική της επιτυχία να κατακτήσει τον συγκεκριμένο τίτλο το 2016 από το 2018 έως το 2024 και μετά από ένα χρόνο «διάλειμμα» να επιστρέψει στον θρόνο της φέτος, το 2026. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στις γυναίκες από τον ΑΟΠΦ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr