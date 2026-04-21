Κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης «Κ. Μπαγκλατζής», για το διεθνές μίτινγκ στίβου «DROMIA 2026», που εντάσσεται στο World Athletics Continental Tour (Silver κατηγορία).

Η φετινή διοργάνωση, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης και τον Α.Ο. «Δρομέας Βάρης», ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα και διατηρώντας στο επίκεντρο τα θεαματικά αγωνίσματα ταχυτήτων.

