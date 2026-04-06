Την πρώτη του φετινή κούρσα στον ανοιχτό στίβο κάτω από τα 46’’ πέτυχε στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα ο Γιώργος Φρανκς.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ σε μικρή πίστα κάλυψε την απόσταση των 400 μέτρων σε 45.97 και έδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει και στον ανοιχτό στίβο ο καλύτερος Έλληνας όλων εποχών.

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγωνίστηκαν αρκετά ακόμα Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

Ξεχώρισαν τα 10.72 (0.1) του Φίλιππου Γεωργαντά στα 100 μ. στο Σμίθφιλντ, τα 2.14 του Αντρέα Μίτα στο ύψος στο Όστιν, τα 47.95 της Βασιλικής Σαμολαδά στη δισκοβολία στο Σαν Ντιέγκο και τα 2.09.16 της Κατερίνας Νατσιοπούλου στα 800 μ. επίσης στο Γκέινσβιλ.