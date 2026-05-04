Δύο μετάλλια και σημαντικές εμπειρίες έφεραν στις αποσκευές τους τα μέλη της Εθνικής ομάδας Παράκτιας κωπηλασίας που πήραν μέρος το σαββατοκύριακο στους 4ους Διεθνείς Αγώνες Beach Sprint που πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό.

Πιο συγκεκριμένα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιάσωνας Μουσελίμης στο μονό σκιφ Εφήβων ενώ το ασημένιο κέρδισε η Δέσποινα Ερμείδου στο μόνο των Νεανίδων.

Τους αθλητές μας συνόδευσαν ο Ομοσπονδιακός προπονητής Δάνος Φίτσιος και οι συνεργάτες του Χρύσα Μπισκιτζή, Λεωνίδας Παλαιοπάνος ενώ αρχηγός αποστολής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας και Έφορος Εθνικών ομάδων Α-Γ Ρότζερ Γκαττ.

Αναλυτικά οι ελληνικές θέσεις:

Ιάσωνας Μουσελίμης – 1η θέση (CM1x Εφήβων)

Δέσποινα Ερμείδου – 2η θέση (CW1x Νεανίδων)

Μιχάλης Καλέντζης – 9η θέση (CM1x)

Νεφέλη Ντάρα – 10η θέση (CW1x)

Νεφέλη Ντάρα & Νίκος Χωλόπουλος – 11η θέση (CMix2x)

Νίκος Χωλόπουλος – 22η θέση (CM1x)