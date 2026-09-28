Μεγάλη νίκη πέτυχε η ΑΕΚ, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 28-24 στην κατάμεστη αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, για την 2η αγωνιστική της Handball Premier. Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν μία πολύ σημαντική νίκη, κάνοντας έτσι και το «2Χ2» στο πρωτάθλημα.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει προβάδισμα (3-1 στο 4′ και 5-3 με τον Βίστοροπ). Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, έπαιξε σκληρή άμυνα και με επιθετικούς ηγέτες τους Μπόσνιακ και Μπάτζιο που σημείωσαν από 3 γκολ προσπέρασε 11-10, εκμεταλλευόμενος τις άστοχες επιθέσεις των γηπεδούχων.

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