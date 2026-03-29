Στο Charleston Open στρέφει την προσοχή της η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, πέρασε bye τον πρώτο γύρο του τουρνουά που θα διεξαχθεί σε χωμάτινη επιφάνεια, όμως η πρεμιέρα της στο «500άρι» της WTA, δεν θα είναι εύκολη.

Κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει την Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα, η οποία αναμένεται να προκριθεί με αντίπαλο παίκτρια από τα προκριματικά.

Σε περίπτωση πρόκρισης, πιθανότερη αντίπαλος στον τρίτο γύρο του τουρνουά, θα είναι η Ρωσίδα, ‘Αννα Καλίνσκαγια, ενώ στα προημιτελικά, θα κληθεί να παίξει με μία εκ των Ίβα Γιόβιτς, Μπιάνκα Αντρεέσκου και Αλίσια Παρκς.