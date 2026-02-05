Η Εθνική πόλο των γυναικών ήταν καταιγιστική απέναντι στην Ιταλία και επικρατώντας με 15-8 της «σετερόζα» στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο που είναι το 6ο στην ιστορία της στη διοργάνωση (4 ασημένια, 2 χάλκινα).

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα με τις Ιταλίδες, η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Ελευθερία Πλευρίτου, εξήρε τη νοοτροπία της ομάδας μας μετά τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία στον ημιτελικό.

«Δείξαμε δύναμη ψυχής. Είναι πολύ δύσκολο όταν χάνεις στον ημιτελικό και μάλιστα στη διαδικασία των πέναλτι. Μας έμεινε πικρία, αλλά σηκώσαμε ανάστημα. Κόντρα στην Ιταλία ήμασταν άψογες σε άμυνα και επίθεση. Δείξαμε τις δυνατότητές μας και ότι αυτή η ομάδα έχει συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η διεθνής πολίστρια.