Με πολύ δυνατό αέρα που έφτανε και τους 20 κόμβους, συνεχίστηκε στην Πορτογαλία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης Formula Kite. Στην κατηγορία των αδρών, μάλιστα, οι διοργανωτές «έβγαλαν» έξι ιστιοδρομίες κι έγινε μεγάλη μάχη ανάμεσα στους 54 αθλητές από 26 χώρες.

Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης έχασε έδαφος, καθώς ξεκίνησε με μία 4η και μία 7η θέση στην έκτη και έβδομη κούρσα αντίστοιχα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στην όγδοη ιστιοδρομία χρεώθηκε με 28 βαθμούς, στην ένατη πήρε την 5η θέση και στην 10η, στο γύρισμα της σημαδούρας, είχε ατύχημα με έναν Κινέζο αθλητή, ο οποίος του έκανε ένσταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον με 28 βαθμούς ποινής, τους οποίους δεν μπορούσε να αφαιρέσει.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μαραμενίδης έπαθε ζημιά στο σκάφος του και δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην 11η ιστιοδρομία, μένοντας αρκετά πίσω στη γενική βαθμολογία. Έτσι, μετά από 11 ιστιοδρομίες, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 17η θέση με 60 βαθμούς, αλλά προκρίθηκε στον «χρυσό» στολίσκο και στις επόμενες κούρσες θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανέβει στην κατάταξη, σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες.

Στις γυναίκες, μετά από οκτώ κούρσες, η Αργυρώ Κρότση είναι 30η, σε σύνολο 31 σκαφών, με 158 βαθμούς.