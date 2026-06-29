Κάτοικος Βουλιαγμένης θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια η Ελευθερία Φουντωτού, η οποία ανανέωσε ως το 2028 τη συνεργασία της με τον ΝΟΒ.

Η 24χρονη πολίστρια, που ξεκίνησε την καριέρα της από τον Ολυμπιακό και συνέχισε στη Γλυφάδα, βρίσκεται στο Λαιμό από το 2024 και πανηγύρισε πέρυσι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποτελώντας μία από τις βασικότερες μονάδες στο συγκρότημα της Κικής Λιόση, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και με τον νέο τεχνικό της ομάδας, Κώστα Χατζηδάκη.

Η Φουντωτού, η οποία στα δύο χρόνια της στη Βουλιαγμένη έχει πετύχει 108 γκολ στο πρωτάθλημα της Waterpolo League, είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες και, σε επίπεδο γυναικών, έχει στο παλμαρέ της το χρυσό μετάλλιο από το World Cup του 2025 και το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που έγινε φέτος στην Πορτογαλία. Ηταν επίσης δεύτερη στο Παγκόσμιο νέων γυναικών του 2021 και τρίτη στο Παγκόσμιο νεανίδων του 2018.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την Βουλιαγμένη. Η εμπιστοσύνη της διοίκησης και των προπονητών προς το πρόσωπό μου, είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την επιτυχία των στόχων της ομάδας» δήλωσε η 24χρονη περιφερειακός.