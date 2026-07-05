Δύο σημαντικές ανανεώσεις ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου, με τον Αλέξανδρο Γούνα και τον Γρηγόρη Καπετανάκη να παραμένουν και την επόμενη χρονιά κάτοικοι Νέας Σμύρνης.

Ο 37χρονος Γούνας παραμένει ένας από τους κορυφαίους σκόρερ του Ελληνικού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την περασμένη σεζόν με 91 γκολ σε 25 παιχνίδια της Waterpolo League και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση όλων των εποχών στην Α1, πίσω μόνο από τον Γιώργο Αφρουδάκη και τον Γιάννη Φουντούλη.

Ο πολύπειρος περιφερειακός φοράει το κυανέρυθρο σκουφάκι από το 2022, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει επίσης σε Βουλιαγμένη, Ολυμπιακό, Απόλλωνα Σμύρνης και στην ιταλική Σαβόνα. Το παλμαρέ του περιλαμβάνει επτά νταμπλ στην Ελλάδα (έξι με τον Ολυμπιακό και ένα με τον ΝΟΒ) καθώς και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με τους “ερυθρόλευκους”, το 2018, ενώ με την Εθνική ομάδα έχει κατακτήσει ένα χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ένα σε World League και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Παράλληλα, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και την παραμονή του Γρηγόρη Καπετανάκη, ο οποίος θα αγωνιστεί για έβδομη διαδοχική χρονιά στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο 29χρονος αμυντικός, ο οποίος έχει παίξει επίσης στη Βουλιαγμένη, τον Παναθηναϊκό και τον Υδραϊκό, μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη το 2020 και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των «κυανέρυθρων», μετρώντας 143 συμμετοχές και 96 γκολ στο Πρωτάθλημα. Υπήρξε πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική νέων ανδρών το 2017 και προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, σε επίπεδο σκοραρίσματος, καθώς τη σεζόν 2025-26 πέτυχε 31 τέρματα σε 25 αγώνες Πρωταθλήματος.