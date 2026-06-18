Στον Ολυμπιακό θα παραμείνουν για δύο χρόνια ο Νίκος Πασσιάς και ο Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε. Ο διεθνής αριστερός ίντερ εντάχθηκε στο δυναμικό των Πειραιωτών το καλοκαίρι του 2020 και φοράει ανελλιπώς τα ερυθρόλευκα, με εξαίρεση το πρώτο εξάμηνο του 2021, όταν μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Παρνασσού Στροβόλου.

Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο 31 ετών άσος δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά, να συνεχίζω την πορεία μου με αυτή την ομάδα. Για μένα, είναι μια δέσμευση να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Νιώθω περήφανος και ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της οικογένειας. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τους προπονητές και τον κόσμο του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια! Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια δίψα για διακρίσεις και με στόχο να ζήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες μαζί».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Πασσιά:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Πασσιά. Ο διεθνής ίντερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου».

Από την άλλη, ο Αργεντινός διεθνής αριστερός ίντερ, ο οποίος είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους νταμπλούχους Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος άσος εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο δυναμικό του Ολυμπιακού, προερχόμενος από την ιταλική Μπρίξεν, και βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να κατακτήσουν το Σούπερ Καπ, το Κύπελλο και το Πρωτάθλημα.

Σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, ο 27χρονος άσος τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώνω το συμβόλαιό μου με τον Ολυμπιακό, που συνεχίζω να αποτελώ μέλος αυτού του σπουδαίου Συλλόγου. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, ένιωσα ότι όλοι με υποδέχθηκαν θερμά. Αυτό έκανε την εμπειρία μου πραγματικά ξεχωριστή. Η περσινή σεζόν ήταν αξέχαστη. Μαζί καταφέραμε να κατακτήσουμε και τους τρεις εγχώριους τίτλους, κάτι που ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και του εξαιρετικού ομαδικού πνεύματος που μας χαρακτήριζε. Είμαι πολύ περήφανος για όσα πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα, πιστεύω, ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα να κατακτήσουμε. Έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν και ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω για τους νέους στόχους μας με την ομάδα. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος για τους συμπαίκτες μου. Διαθέτουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών και γνωρίζω ότι η ομάδα της νέας σεζόν θα είναι και πάλι ιδιαίτερα ποιοτική. Νιώθω τυχερός που περιβάλλομαι από τόσο ταλαντούχους αθλητές, από τους οποίους μπορώ να συνεχίσω να μαθαίνω και να βελτιώνομαι καθημερινά. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τον προπονητή μας. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, με μεγάλη γνώση, πάθος και ηγετικές ικανότητες. Η συνεργασία μαζί του με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο ως αθλητής, όσο και ως άνθρωπος, και είμαι ευγνώμων για όλα όσα συνεχίζω να μαθαίνω από εκείνον. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Συλλόγου και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση και η αφοσίωσή τους δημιουργούν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο Ολυμπιακός είναι ένας ξεχωριστός Σύλλογος, με νοοτροπία νικητή και είμαι περήφανος που θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα! Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους που έχει».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τον Κανιέτε αναφέρει:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε. Ο διεθνής Αργεντινός περιφερειακός, με ιταλικό διαβατήριο, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου».