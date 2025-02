Αναστάτωση προκλήθηκε σε γυναικείο τουρνουά τένις στο Ντουμπάι (Dubai Open), όταν κατά τη διάρκεια αγώνα, νεαρή τενίστρια έπαθε κρίση πανικού μόλις αντίκρισε έναν άνδρα στο κοινό. Ο λόγος για την Emma Raducanu, το κορίτσι που είχε μαγέψει το κοινό το 2021, κατακτώντας το US Open ως qualifier, σε ηλικία 18 ετών.

Η 22χρονη σήμερα Βρετανίδα, δακρυσμένη, αναγκάστηκε να κρυφτεί πίσω από την καρέκλα του διαιτητή στο Dubai Open, αφού εντόπισε έναν άνδρα που είχε προηγουμένως «εμμονική συμπεριφορά» απέναντί της να κάθεται στις κερκίδες.

Το ματς της Raducanu με την Karolina Muchova, που είχε καθυστερήσει λόγω βροχής, μετρούσε μόλις δύο games όταν η 22χρονη πλησίασε την καρέκλα του διαιτητή, τη Γερμανίδα Miriam Bley, σε κατάσταση πανικού.

Φάνηκε να δίνει μερικές σύντομες εξηγήσεις στην Bley πριν κρυφτεί πίσω από την καρέκλα της. Η Τσέχα αντίπαλός της, η Muchova, έσπευσε να την παρηγορήσει. Η Bley κάλεσε τους υπεύθυνους του τουρνουά για να τους ειδοποιήσει για το πρόβλημα που είχε προκύψει.

