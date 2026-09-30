Μόνο αδύνατο δεν είναι ένα νέο ρεκόρ στον Μαραθώνιο, σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σάουε ο οποίος κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα από τον περασμένο Απρίλιο στη διοργάνωση που είχε διεξαχθεί στο Λονδίνο.

«Ξέρω ότι είναι εφικτό να τρέξει κανείς κάτω από το 1:59», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) στο Βερολίνο, ο Κενυάτης, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «όρια» για τους δρομείς Μαραθωνίου.

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