Η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε εύκολα του Πανιωνίου με 18-6 στο Λαιμό, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, και είναι μόνη δεύτερη στη βαθμολογία, πίσω από τον Ολυμπιακό.

Για τον ΝΟΒ, ο αγώνας ήταν ένα καλό τεστ εν όψει της σαββατιάτικης (14/11) αναμέτρησης με την Τριέστε για το Champions League, με τον Κώστα Χατζηδάκη να χρησιμοποιεί όλες τις βασικές παίκτριες, πλην της Μπέντε Ρόγκε που έμεινε εκτός δυάδας ξένων.

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