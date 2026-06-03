Η Ελένη Ζέτου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ, που δέχτηκε νέο πλήγμα λίγο καιρό μετά την απώλεια του Γιώργου Σαμαρά.
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Η Ελένη Ζέτου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ, που δέχτηκε νέο πλήγμα λίγο καιρό μετά την απώλεια του Γιώργου Σαμαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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