Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής… πέταξε στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Παιανίας κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ σε προηγούμενη προσπάθειά του είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού με 6.07μ.

Ο «Μανόλο» συνεχίζει να γράφει ιστορία, κάνοντας απίστευτα πράγματα στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.. Σε ένα κατάμεστο κλειστό στάδιο στην Παιανία, ο χαρισματικός αθλητής ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6.17– μια επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους τεράστιους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι!

Ο Καραλής δεν σταμάτησε εκεί… Έβαλε τον πήχη στα 6.31 επιχειρώντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις. Το παγκόσμιο ρεκόρ δεν ήρθε ξανά σε ελληνικά χέρια, όπως το 1970 από τον Χρήστο Παπανικολάου, αλλά, ποτέ μην λες ποτέ!

