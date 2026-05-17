Προπονούνται μαζί και αγαπούν με πάθος το τζούντο, σπουδάζουν και οι δύο Ιατρική και το γεγονός ότι ανέβηκαν μαζί στο βάθρο στην ίδια διοργάνωση ήταν καρμικό…

Η Σοφία Ξανθοπούλου και η Γαλήνη Συρινίδου διέγνωσαν… μετάλλιο στο Gori Senior European Cup 2026 και πανηγύρισαν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία εκτός των συνόρων. Η Σοφία με την βοήθεια της Γαλήνης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και η Συρινίδου με την θερμή υποστήριξη της Ξανθοπούλου το χάλκινο, στο ευρωπαϊκό τουρνουά της Γεωργίας, όπου οι πρωταθλήτριες του Ντούρου Γκόγκουα έστησαν το δικό τους πάρτι.

Οι δύο Ελληνίδες τζουντόκα μίλησαν στο επίσημο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο_Hellenic Judo Federation και αναφέρθηκαν στην διπλή επιτυχία τους, στους κόπους και τις ώρες σκληρών προπονήσεων, στην «οικογένεια» που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους, αλλά και στο συνδυασμό των σπουδών στην Ιατρική με τον πρωταθλητισμό.

Οι δηλώσεις τους στο hjf.gr:

«Δούλευα πολύ καιρό ώστε να καταφέρω να φτάσω σε τέτοιο επίπεδο, που να μπορώ να αποκτήσω ένα μετάλλιο. Έκανα πολλές προπονήσεις και έχασα πολλά κιλά, οπότε όταν έφτασα στον τελικό, ήμουν πολύ χαρούμενη. Βέβαια το μετάλλιο το ευχαριστήθηκα όταν έφτασα στο βάθρο, γιατί έχασα στον τελικό», είπε η ασημένια στο Γκόρι, Σοφία Ξανθοπούλου και συνέχισε: «Όταν κέρδισα τον ημιτελικό ήμουν πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Οι προσπάθειές μου, μετά από καιρό, έφεραν αποτέλεσμα. Τώρα θέλω να συνεχίσω να πηγαίνω σε τέτοιες διοργανώσεις. Ελπίζω να καταφέρω να πάρω κι άλλα μετάλλια, και να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο. Να συνεχίσω επίσης την σκληρή προπόνηση με τον προπονητή μου».

Από την πλευρά της η χάλκινη Γαλήνη Συρινίδου, τόνισε: «Ένιωσα συγκινημένη και κατάλαβα ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είχα καλή ψυχολογία στο τουρνουά. Δεν το είχα σχεδιάσει, αλλά πίστεψα στον εαυτό μου και τα κατάφερα. Τώρα ο επόμενος στόχος δεν ξέρω ποιος θα είναι».

Ο πρωταθλητισμός στο τζούντο σε συνδυασμό με τον… πρωταθλητισμό στην Ιατρική είναι δύσκολη εξίσωση, ωστόσο και οι δύο τζουντόκα έχουν αποφασίσει να πετύχουν και στους δύο τομείς.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί η Ιατρική είναι πολύ απαιτητική. Δεν έχω δικαίωμα για πολλές απουσίες από την Σχολή. Είναι πολλά τα εργαστήρια και θέλει πολύ διάβασμα, ειδικά στην Εξεταστική. Οπότε προσπαθώ να τα εξισορροπήσω και να τα συνδυάσω», δήλωσε η Σοφία Ξανθοπούλου που στο μέλλον θα κληθεί να απαντήσει στο δίλημμα Οφθαλμολογία ή Παιδιατρική και συμπλήρωσε: «Όταν έχω Εξεταστική δεν μπορώ να πηγαίνω σε αγώνες και η Σχολή δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Δεν μπορεί να μου αναπληρώσει τα εργαστήρια. Οπότε προσπαθώ να δουλέψω πιο πολύ στο σύλλογο και δεν βγαίνω τόσο σε καμπ στο εξωτερικό σε περίοδο Εξεταστικής και εργαστηρίων».

Η Γαλήνη Συρινίδου που προτιμάει την Παιδιατρική είπε: «Είναι πολύ δύσκολος συνδυασμός, αλλά το τζούντο το αγαπάω, γιατί το κάνω από τεσσάρων ετών».

Η Σοφία και η Γαλήνη προπονούνται στο τζούντο από πολύ μικρή ηλικία, και από 5 ετών βρίσκεται στο πλευρό τους ο Ντούρου Γκόγκουα. Μετά από μία… ζωή μαζί, η σχέση τους έχει γίνει οικογενειακή.

«Με την Γαλήνη είμαστε από πολύ μικρές μαζί. Είμαστε φίλες, πηγαίνουμε στους ίδιους αγώνες, είμαστε συνέχεια μαζί σε καμπ στο εξωτερικό και όλη μέρα στην προπόνηση. Μαζί της κάνω προπόνηση και είμαστε κάθε μέρα στη Σχολή, οπότε είμαστε συνέχεια μαζί. Με τον δάσκαλο επίσης. Από πολύ μικρή, μαζί του μεγάλωσα. Σαν δεύτερος πατέρας μου είναι. Είμαι και κολλητή με την κόρη του, οπότε είμαι συνέχεια σπίτι τους, και είμαστε όλη μέρα μαζί. Χάρηκα και με τα δύο μετάλλια, και με το δικό μου και με της Γαλήνης, πάρα πολύ. Όταν πάλευε η Γαλήνη ήμουν από πίσω, τσίριζα και οριακά είχα βουρκώσει. Είμαι πολύ χαρούμενη και με τις δύο επιτυχίες».

Η Γαλήνη Συρινίδου, πρόσθεσε: «Με τον προπονητή έχουμε πολύ καλή σχέση γιατί μας ξέρει από μικρά και μαζί του μεγαλώσαμε στην ουσία. Με την Σοφία επίσης. Από μικρές είμαστε μαζί. Σε κάθε αγώνα είμαστε μαζί πάντα. Είμαστε σαν οικογένεια. Χάρηκα τόσο με το δικό μου μετάλλιο, όσο και με της Σοφίας».