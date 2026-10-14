Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Α1 χάντμπολ των γυναικών πανηγύρισε ο Αθηναϊκός. Το αθηναϊκό συγκρότημα άφησε πίσω την απογοήτευση για τον αποκλεισμό του από τη βελγική Σιντ Τρουίντεν στον 2ο γύρο του European Cup και νίκησε 32-16 τον «νεοφώτιστο» ΑΟ Προσοτσάνης στη Δράμα, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής.

Στο ημίχρονο ο Αθηναϊκός, ο οποίος είχε ηττηθεί από Νέα Ιωνία και Αναγέννηση Άρτας στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ήταν μπροστά στο σκορ με 16-9.

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