Ο Πανιώνιος έκανε το «2 στα 2» στη φετινή Volley League ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ της Καλαμάτας στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «κυανέρυθροι» πανηγύρισαν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους, μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, και έφτασαν τους πέντε βαθμούς. Βρίσκονται έναν βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ONEX, τον Φλοίσβο Members Paron και τον ΑΟ Φοίνικα Σύρου, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες χωρίς απώλεια βαθμού.

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