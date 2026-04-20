Το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού προχωρά σε μια ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση εν όψει της σεζόν 2026/2027.

Οι «πράσινες», που προηγούνται ήδη με 2-0 του ΖΑΟΝ στους τελικούς και θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν τον τίτλο, θα έχουν από τη νέα περίοδο στο ρόστερ τους την Ολλανδή κεντρική Έλιν Τίμερμαν, η οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το CEV Cup με τη φανέλα της Γαλατασαράι.

Η επιτυχία αυτή είχε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για τον τουρκικό σύλλογο στο γυναικείο βόλεϊ.

Η 27χρονη διεθνής αγωνίζεται εκτός Ολλανδίας από το 2021, περνώντας αρχικά από το γερμανικό πρωτάθλημα με την Στουτγκάρδη, πριν μετακομίσει στην Τουρκία το 2024 για λογαριασμό της Γαλατασαράι.

Παράλληλα, αλλαγή προκύπτει και στην περίπτωση της Μαρτίνα Σάμανταν. Η 32χρονη κεντρική από την Κροατία, που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 2023, αναμένεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο να συνεχίσει την καριέρα της στον Πανιώνιο, στο τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας της.