Με διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου, κυρήχθηκε έκπτωτη η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

Η υπόθεση ξεκινά από μία καταγγελία που έγινε τον Φεβρουάριο και η οποία θα έπρεπε να εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΞ, εντός τεσσάρων μηνών. Αυτό δεν συνέβη και, βάσει νόμου, αυτό οδηγεί στην καθαίρεση των μελών της Επιτροπής, την οποία το Δ.Σ. της ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να επικυρώσει εντός 15 ημερών, κάτι που επίσης όμως δεν έγινε.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η ΓΓΑ προχώρησε στην έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα ζήτησε εξηγήσεις από τη διοίκηση, οι οποίες δόθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΟΞ επιβεβαιώνει την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Δεοντολογίας και ενημερώνει ότι, λόγω της εξέλιξης αυτής, αναβάλλονται όλοι οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο 31/10-1/11.

Όπως αναφέρει, κατέθεσε αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο απορρίφθηκε, και προσθέτει ότι «… εξετάζεται η υποβολή αίτησης από σωματεία-μέλη της ΕΟΞ προς το αρμόδιο δικαστήριο για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, η διεξαγωγή των αγώνων, η συμμετοχή των αθλητών στις διεθνείς διοργανώσεις και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της».