Με μια σπουδαία εμφάνιση, στο άνοιγμα της αυλαίας του World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026, στο Παρίσι, η Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη κατέλαβε την 6η θέση στο τεχνικό σόλο.

Η 17χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 234.4000 βαθμούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο καλλιτεχνικής κολύμβησης, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Νικήτρια του αγωνίσματος αναδείχθηκε η Βασιλίνα Χαντόσκα από τη Λευκορωσία, που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη, με 254.7184 βαθμούς, δεύτερη ήταν η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 252.6484 και τρίτη η 16χρονη Ρωσίδα Βαλέρια Πλεχάνοβα με 242.3683.

Το απόγευμα (18:15 ώρα Ελλάδας) αγωνίζονται στο τεχνικό ντουέτο οι Σοφία Μαλκογεώργου και Βασιλική Θάνου.