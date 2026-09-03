Η Εθνική ομάδα πόλο έχασε 14-12 από τη Γαλλία στον τελευταίο της αγώνα για τους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Torre D’Ayala Stadium, στον Τάραντα της Ιταλίας και κατετάγη έκτη.

Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση με δύο νίκες και τρεις ήττες.

Το πιο παραγωγικό οκτάλεπτο της Εθνικής ήταν το δεύτερο όταν πέτυχε έξι γκολ και κατάφερε να μειώσει σε 7-5 και 8-6, ενώ στην τέταρτη περίοδο βελτιώθηκε στον αμυντικό τομέα, χωρίς, ωστόσο, να απειλήσει ουσιαστικά τη Γαλλία, μετατρέποντας το 12-8 του τρίτου οκταλέπτου στο τελικό 14-12.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Τάσος Σχίζας, μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για την αναμέτρηση, επισήμανε: «Ο αντίπαλός μας ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και βρέθηκε να προηγείται με τέσσερα γκολ διαφορά. Παρ όλα αυτά, τα παιδιά έπαιξαν με πάθος και πάλεψαν μέχρι το τέλος για να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Πιστεύω πως το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στα τελευταία λεπτά. Είμαι ευχαριστημένος γιατί παρά το άσχημο ξεκίνημα δεν παρατήσαμε το παιχνίδι».

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για την παρουσία της Εθνικής μας ομάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες, υποστήριξε: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Μπορούσαμε, βέβαια, να πάρουμε καλύτερη θέση στο τουρνουά, όμως μπορούσαμε να είμαστε και σε χειρότερη θέση. Τα παιδιά έδειξαν καλά στοιχεία στους περισσότερους αγώνες και αυτό είναι ευχάριστο. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς χρειάζεται να δουλέψουν περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουν την ανδρική ομάδα».

Οκτάλεπτα: 0-4, 6-5, 2-3, 4-2

Ελλάδα (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 2, Νικολαϊδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 1, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος 2, Καστρινάκης 2, Πούρος 2, Σπάχιτς, Γιαννάτος 3, Ανδρεάδης, Ζουζούνης.