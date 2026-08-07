Με μία πολύ καλή εμφάνιση, που τον έφερε στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης στα 3χλμ. νοκ-άουτ σπριντ, ολοκλήρωσε ο Άλκης Κυνηγάκης την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε δύσκολα από τον προκριματικό, όπου τερμάτισε όγδοος στην πρώτη σειρά, καλύπτοντας τα 1.500μ. σε 15:34.7. Στον πρώτο ημιτελικό, όμως, κατάφερε να βελτιωθεί και με χρόνο 10:50.3 στα 1.000μ. κατέλαβε την τέταρτη θέση και προκρίθηκε στον τελικό, αφήνοντας μάλιστα «εκτός νυμφώνος» τον Ιταλό Ντομένικο Ατσερέντζα (πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 στα 10χλμ.).

Στα 500μ. του τελικού, ο Κυνηγάκης έδωσε μάχη ως το τέλος για να μπει στα μετάλλια, αλλά δεν τα κατάφερε. Τερμάτισε έκτος σε 6:18.1, αφήνοντας πάντως πίσω του τον Γερμανό Φλόριαν Βέλμπροκ, ο οποίος ήταν νικητής στα 5 και τα 10 χιλιόμετρα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Ντάβιντ Μπέτλεχεμ, ο οποίος ξέφυγε στον τελικό και τερμάτισε πρώτος σε 6:12.9. Στη μάχη για τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου, κερδισμένοι ήταν οι Γάλλοι Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ και Λόγκαν Φοντέν, οι οποίοι πήραν το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο με 6:16.2 και 6:16.4, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεκάδα του τελικού εκπροσωπήθηκαν μόλις πέντε χώρες, με τον Κυνηγάκη να είναι ο μοναδικός που μπήκε «σφήνα» ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος (Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Γαλλία).

Η πρώτη οκτάδα του τελικού στα 3χλμ. νοκ-άουτ σπριντ ανδρών:

Ντάβιντ Μπέτλεχεμ (Ουγγαρία) 6:12.9 Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ (Γαλλία) 6:16.2 Λόγκαν Φοντέν (Γαλλία) 6:16.4 Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 6:17.0 Κριστόφ Ρασόφσκι (Ουγγαρία) 6:17.0 Άλκης Κυνηγάκης (Ελλάδα) 6:18.1 Φλόριαν Βέλμπροκ (Γερμανία) 6:18.8 Γιοχάνες Λίμπμαν (Γερμανία) 6:19.8

Στις γυναίκες: Στη β’ προκριματική σειρά η Γεωργία Μακρή με επίδοση 17:21.0 κατέλαβε την 9η θέση και πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια. Στα ημιτελικά τερμάτισε 10η στη β΄ σειρά και αποκλείστηκε (προκρίθηκαν στον τελικό οι πέντε).

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, που νίκησε στον τελικό (500μ) με επίδοση με χρόνο 6:41.0. Δεύτερη βρέθηκε η Μπετίνα Φάμπιαν (Ουγγαρία) με 6:44.1 και τρίτη η Ιταλίδα, Τζινέβρα Ταντεούτσι, νικήτρια στα 5χλμ και στα 10χλμ με 6:44.8.