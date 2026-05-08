Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός συνέχειας του τουρνουά της Ρώμης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λύγισε από την Έλενα Ριμπάκινα, η οποία έφτασε στο 6-4, 6-1 μέσα σε 75 λεπτά και πήρε την πρόκριση για την φάση των «32» στο Internazionali BNL d’ Italia WTA 1000.

Αυτή ήταν η 6η νίκη της Ριμπάκινα σε 7 αναμετρήσεις με τη Σάκκαρη και η 5η συνεχόμενη.

Η 26χρονη Ρωσίδα προηγήθηκε 2-0 και εκμεταλλεύτηκε το κακό ξεκίνημα της Σάκκαρη, η οποία όμως επέστρεψε και ισοφάρισε σε 3-3. Στο επόμενο game η Ριμπάκινα πέτυχε νέο break και τελικά έκλεισε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη δεν κράτησε ούτε μια φορά το σερβίς της και έριξε τα ποσοστά της, με αποτέλεσμα η Ριμπάκινα να έχει εύκολο έργο. Η Ελληνίδα μείωσε σε 3-1, όμως δεν μπόρεσε να πάρει άλλο game με την Ρωσίδα να φτάνει στο 6-1.

Στον 3ο γύρο το Νο.2 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει την Αλεξάντρα Έαλα που απέκλεισε την την Γουάνγκ.

Την επόμενη εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο 500άρι του Στρασβούργου, πριν το Roland Garros (24 Μαΐου – 7 Ιουνίου), όπου θα ολοκληρώσει τη χωμάτινη σεζόν.