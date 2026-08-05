Στην 23η θέση κατετάγη ο Θεόφιλος Αυθίνος στον προκριματικό των καταδύσεων από τραμπολίνο 3μ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε μία σχετικά καλή και σταθερή εμφάνιση και ήταν στην πρώτη 20άδα μέχρι την 6η και τελευταία προσπάθεια, στην οποία όμως δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην κατάταξη. Ο Αυθίνος ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 310,40 βαθμούς

Τα αγωνίσματα καταδύσεων στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού ολοκληρώνονται την Πέμπτη (6/8), με τον Σταύρο Σιφναίο να αγωνίζεται στις 11:30 π.μ. στον προκριματικό της πλατφόρμας 10μ.