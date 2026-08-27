Για τις θέσεις κατάταξης 7-12 θ΄ αγωνιστούν οι Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη, το ερχόμενο Σάββατο (29/8, 11:55) στο τετραπλό σκιφ.

Το ελληνικό πλήρωμα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Οι Ελληνίδες κατέλαβαν την 6η θέση, με χρόνο 06:37.32, στην 1η ημιτελική σειρά, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός των έξι πληρωμάτων που θα διεκδικήσουν τις τρεις θέσεις στο βάθρο.