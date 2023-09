Η Γελένα Οσταπένκο έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Ίγκα Σβιόντεκ από το US Open, με μια συναρπαστική νίκη στα τρία σετ (3-6, 6-3, 6-1) και αφήνοντας εκτός προημιτελικών την κάτοχο του τίτλου και Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Λετονή πρωταθλήτρια, Νο. 21 στον κόσμο, ήταν σαφώς καλύτερη και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη διάσημη Πολωνή αντίπαλό της, η οποία ήθελε να κατακτήσει το πέμπτο «Grand Slam» της καριέρας της.

Η Οσταπένκο θα παίξει τώρα με την Αμερικανίδα, Κόκο Γκάουφ, για μια θέση στα ημιτελικά.

