Ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το Wimbledon καθώς αναρρώνει από τον τραυματισμό στον δεξιό καρπό, ο οποίος τον ανάγκασε επίσης να τεθεί εκτός και από το Roland Garros.

Ο 23χρονος, Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam δεν έχει αγωνιστεί από το Open της Βαρκελώνης τον περασμένο μήνα.

«Η ανάρρωσή μου πηγαίνει καλά και αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι ακόμα έτοιμος να παίξω, και γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθώ από τα τουρνουά στο Queen’s και το Wimbledon», έγραψε στο X ο πρωταθλητής του Wimbledon το 2023 και το 2024.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεότερος που ολοκλήρωσε το Career Grand Slam, καθώς με την κατάκτηση του Αυστραλιανού Όπεν, έκλεισε τις νίκες του σε όλα τα Grand Slam.