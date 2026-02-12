Εκτοξεύθηκε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την εκπληκτική νίκη της επί της Ίνγκα Σφιόντεκ στο Όπεν της Ντόχα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκλεισε το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης (και μάλιστα, με ανατροπή) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Όπεν πετυχαίνοντας τον πρώτο ημιτελικό της σε 1000άρι από τον Μάρτιο του 2024 και το Indian Wells (ήταν φιναλίστ).

Με αυτήν τη νίκη της , η Σάκκαρη ανέβηκε 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και από το Νο 52 έφτασε στο Νο 33 και τους 1.435 βαθμούς.

