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Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Hungary Grand Slam 2026 έδωσε σημαντική βαθμολογική ώθηση στην Ελισάβετ Τελτσίδου, η οποία ανέβηκε 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας των -70 κιλών.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο βρίσκεται πλέον στην 11η θέση με 2.858 βαθμούς, έχοντας αφήσει πίσω της μια σειρά από σημαντικές αθλήτριες της κατηγορίας.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η Κροάτισσα Lara Cvjetko με 5.298 βαθμούς, ενώ ακολουθούν η Αυστραλή Aoife Coughlan και η Γιαπωνέζα Shiho Tanaka.

Η Τελτσίδου έχει πλέον μπροστά της την επόμενη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση της σεζόν, το Baku World Senior Championships 2026 Individuals, στο οποίο θα αγωνιστεί στις 4 Οκτωβρίου.

Η διοργάνωση του Μπακού αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει το δυνατόν πιο σύντομα την πρόκρισή της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

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