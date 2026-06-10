Με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στο European League, οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις του δεύτερου τουρνουά της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους σημαντικές δοκιμασίες σε Λάρισα και Γλυφάδα αντίστοιχα.

Αρχικά η Εθνική γυναικών ταξιδεύει στη δεύτερη αγωνιστική στροφή του European League με εξαιρετική ψυχολογία, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά στο Όσιγιεκ της Κροατίας με απολογισμό δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

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