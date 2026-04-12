Η Εθνική Πόλο ανδρών έκαμψε στη διαδικασία των πέναλτι την αντίσταση των Ισπανών με 15-13 (κ.δ 11-11), με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζωρτζάτο και Καλογερόπουλο και περιμένει να μάθει ποια θέση θα πάρει ενόψει Super Final.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους «Ρόχας» να μπαίνουν καλύτερα στο ματς και να φτάνουν σε ένα γρήγορο 3-0, χάρη στα γκολ των Ασένσιο, Σαναχούγια και Μπιέλ, που οδήγησε σε γρήγορο time-out την Εθνική ομάδα. Μετά τη διακοπή, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψαν πιο συγκεντρωμένοι, καταφέρνοντας να μειώσουν στο σκορ με τέρμα του Αργυρόπουλου, στα 45” πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου.

