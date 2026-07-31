Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός στίβος. Μετά τις προσθαφαιρέσεις στο Ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής, έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.

Τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα, σε άνδρες ή σε γυναίκες, χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.

Πιο ψηλά στις λίστες βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Νο 1) που είναι και κάτοχοι των τίτλων στα αγωνίσματά τους και ακολουθούν οι Εμμανουήλ Καραλής (2), Ελίνα Τζένγκο (4), Πένυ Τσινοπούλου (7) και Χρήστος Φραντζεσκάκης (9).

Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδην γυναικών – λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη – με τέσσερις συμμετοχές και έπονται με τρεις τα 200 μ. γυναικών, καθώς και το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του βάδην στους άνδρες.

Για όγδοη φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για έβδομη η Κατερίνα Στεφανίδη και για πέμπτη ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη.

Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές ανά αγώνισμα και η προϊστορία τους στη διοργάνωση.

Γυναίκες (27)

100 μ. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη

200 μ. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

800 μ. Γεωργία Δεσπολλάρη –

Μαραθώνιος Ματίνα Νούλα –

Ύψος Παναγιώτα Δόση

Επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου

Μήκος Αντριάνα Γκόγκα, Ναταλία Μπέση

Τριπλούν Οξάνα Κορένεβα, Σπυριδούλα Καρύδη

Σφαίρα Μαρία Ραφαηλίδου, Μαρία Μαγκούλια

Δίσκος Κρίστυ Αναγνωστοπούλου

Σφύρα Σταματία Σκαρβέλη

Ακόντιο Ελίνα Τζένγκο

Έπταθλο Αναστασία Ντραγκομίροβα

Ημιμαραθώνιος Βάδην Χριστίνα Παπαδοπούλου, Αναστασία Αντωνοπούλου

Μαραθώνιος Βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Πένυ Τσινοπούλου, Όλγα Φιάσκα, Έφη Κουρκουτσάκη

4Χ100 μ. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Καμπερίδου, Αποστολία Αντωνάτου, Αργυρώ Παπαδεράκη

Άνδρες (33)

200 μ. Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος

400 μ. Γιώργος Φρανκς

110 μ. εμπόδια Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος

400 μ. εμπόδια Δημήτρης Λεβαντίνος

Μαραθώνιος Γιώργος Σταμούλης

Ύψος Αντώνης Μέρλος, Αντρέας Μίτα

Επί Κοντώ Εμμανουήλ Καραλής , Γιάννης Ρίζος

Μήκος Μίλτος Τεντόγλου, Νίκος Σταματονικολός

Τριπλούν Νικόλας Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Πανταζής, Δημήτρης Τσιάμης

Σφαίρα Κώστας Γεννίκης, Ιάσων Μαχαίρας, Οδυσσέας Μουζενίδης

Δίσκος Δημήτρης Παυλίδης

Σφύρα Χρήστος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Παπαναστασίου, Μιχάλης Αναστασάκης

Ακόντιο Δημήτρης Τσίτσος

Ημιμαραθώνιος Βάδην Γιώργος Κριτούλης, Ανδρέας Παπαστεργίου, Κώστας Ντεντόπουλος

Μαραθώνιος Βάδην Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Γιώργος Κελεπούρης, Ανδρέας Καραγιάννης

4Χ100 μ. Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Γιάννης Βοσκόπουλος, Γιάννης Νυφαντόπουλος