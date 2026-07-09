Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πέτρο Αναγνώστου. Ο 26χρονος κεντρικός (19/5/2000, 2,02μ.) υπέγραψε κι εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας προερχόμενος από τον Φοίνικα Σύρου.

Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε ΟΦΗ και Φλοίσβο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βρίσκομαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Βρίσκομαι εδώ για να δουλέψω υπό τις οδηγίες του προπονητή μας, να βοηθήσω την ομάδα μας και να παθιαστώ με τον Ολυμπιακό στο έπακρο! Ανυπομονώ πολύ για την έναρξη των προπονήσεων, περιμένω πώς και πώς να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Ευελπιστώ σε μια πολύ όμορφη χρονιά, με πολλές νίκες και χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε γερά», δήλωσε.