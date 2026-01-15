Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχία απαντά στις συκοφαντίες και την πλαστογραφία εγγράφων, τονίζοντας πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

H ανακοίνωση:

Μετά από πολύμηνη σιωπή, όχι για λόγους αδυναμίας όπως θεώρησαν κάποιοι, αλλά επειδή θέλαμε να προστατέψουμε το άθλημα που αγαπάμε και τις προσπάθειες των αθλητών μας στις διεθνείς διοργανώσεις, αποφασίσαμε ως Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας να ενημερώσουμε τον κόσμο του αθλήματός μας, αλλά και όλους τους Έλληνες. Με πρόδηλη την επιθυμία μας, για αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και με την αίσθηση καθήκοντος απέναντι σε όσους ζουν για την πυγμαχία. Μέσα από τον θεσμικό ρόλο μας, άλλωστε, έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στα σωματεία που μάς εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, αλλά και στους αθλητές μας, που δίνουν τις μάχες τους και μάς κάνουν υπερήφανους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Εδώ και αρκετούς μήνες γινόμαστε μάρτυρες σε διασπορά ψευδών ειδήσεων, σε πλαστογραφίες και διακίνηση πλαστών εγγράφων, σε αντιποίηση αρχής. Όλα αυτά από έναν υποτιθέμενο Σύλλογο Προπονητών Πυγμαχίας, που δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από την πολιτεία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ούτε και από την ΕΟΠ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και που δεν έχει προκηρύξει αρχαιρεσίες. Κι, όμως, ο υποτιθέμενος Σύλλογος έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας, με κάποια ΜΜΕ και συνεχίζει να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Άραγε, ποιος δημοσιογράφος, απ’ όσους δημοσίευσαν θέσεις του υποτιθέμενου Συλλόγου Προπονητών, υπέβαλαν το αυτονόητο ερώτημα εάν πρόκειται για αναγνωρισμένο όργανο; Ποιος τήρησε τη δεοντολογία να απευθυνθεί και στην ΕΟΠ, για όσα υποτίθεται ότι καταγγέλλει μία παρέα, πολλά μέλη της οποίας είχαν διαχρονικά, μπελάδες με την Ελληνική Δικαιοσύνη;

Ο υποτιθέμενος Σύλλογος είχε διπλό στόχο: αφενός να πλήξει τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και νυν επικεφαλής στην Τεχνική Επιτροπή, Χάρη Μαριόλη και αφετέρου να αλώσει την ΕΟΠ, ώστε να αποτρέψει δικαστικές εξελίξεις για τα πεπραγμένα της προ επταετίας διοίκησης, όπως έγινε αντιληπτό και από το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας.

Όσοι συμμετέχουν στον υποτιθέμενο Σύλλογο Προπονητών έφτασαν στο σημείο να πλαστογραφήσουν έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με υπογραφή του Βασίλειου Κάκκου, για να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα του Χάρη Μαριόλη στη World Boxing . Το διακίνησαν, μάλιστα, σε ξένες ομοσπονδίες, αλλά και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων. Διέπραξαν, μάλιστα, το έγκλημα της πλαστογραφίας, ελάχιστες ώρες, μετά από την επιστολή που έστειλε στη World Boxing ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση στη World Boxing για υποστήριξη από την ελληνική πολιτεία της υποψηφιότητας που έθεσε ο Χάρης Μαριόλης

Στις 18 Νοεμβρίου εστάλη από την πολιτική ηγεσία του Ελληνικού Αθλητισμού η επιστολή υποστήριξης για την υποψηφιότητα του Χάρη Μαριόλη, που στόχευε στην προεδρία της World Boxing. Την υψηλότερη θέση στην παγκόσμια πυγμαχία, που για πρώτη φορά διεκδίκησε ένας Έλληνας παράγοντας.

Βρέθηκε, όμως, μία παρέα πλαστογράφων, που έφτιαξαν ένα έγγραφο στα αγγλικά, προχώρησαν σε αντιποίηση αρχής, καθώς έβαλαν την υπογραφή του Βασίλειου Κάκκου, με ημερομηνία 29 Μαΐου. Στην επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, κάποιοι επιχείρησαν να αλώσουν και την ΕΟΠ. Η Ελληνική Ιστορία είναι γεμάτη από προδοσίες, προδότες και ανθέλληνες.

Το πλαστό έγγραφο που διακίνησαν οι πλαστογράφοι, ως σύγχρονοι Εφιάλτες, για να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα του Χάρη Μαριόλη, άρα της Ελληνικής Πυγμαχίας, για την προεδρία της World Boxing.

Η διακίνηση του πλαστού εγγράφου έγινε στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν, αλλά κυρίως μετά από την επιστολή υποστήριξης από τον Γιάννη Βρούτση. Οι ξένοι παράγοντες αιφνιδιάστηκαν. Είδαν ένα έγγραφο, περί κωλύματος, που θεωρητικά είχε εκδοθεί από την ελληνική πολιτεία και κινήθηκαν με βάση την πλαστογραφία. Δίχως να ρωτήσει έστω κι ένας, ξένος ή Έλληνας, το αυτονόητο: θα έστελνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού επιστολή υποστήριξης αν συνέτρεχε κώλυμα για τον Χάρη Μαριόλη; Ακόμα και ελληνικά ΜΜΕ ταυτίστηκαν με τους πανηγυρισμούς του υποτιθέμενου Συλλόγου Προπονητών για το μπλοκάρισμα μίας υποψηφιότητας, η οποία μόνο καλό θα έκανε στην ελληνική πυγμαχία. Χωρίς να μπουν στον κόπο να απευθυνθούν στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, για να μάθουν εάν υπήρχε κώλυμα στην υποψηφιότητα του Χάρη Μαριόλη.

Όπως δεν ασχολήθηκαν και με την αλληλογραφία ανάμεσα στον τέως Πρόεδρο της ΕΟΠ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το πλαστό έγγραφο που διακίνησαν διεθνώς οι πλαστογράφοι. Οι ίδιοι που ενώ μπήκαν με την ταυτότητά τους στο κτήριο της ΓΓΑ, όταν έκαναν την καταγγελία κατά του Χάρη Μαριόλη, χρησιμοποίησαν ψευδή στοιχεία. Αρκεί και μόνο η συγκεκριμένη λεπτομέρεια, για να αναδειχθεί ο ρόλος του σύγχρονου Εφιάλτη στην ελληνική πυγμαχία.

Ο Βασίλειος Κάκκος, που έλαβε από τον ίδιο τον Χάρη Μαριόλη, αλλά και από την ΕΟΠ, το πλαστογραφημένο έγγραφο, αποφάνθηκε κατηγορηματικά ότι δεν είχε εκδοθεί από την υπηρεσία. Παρέπεμψε το θέμα στους νομικούς της ΓΓΑ και από εκεί, με την υπογραφή του Γιάννη Βρούτση, η υπόθεση πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και για να προσωποιηθούν οι διώξεις. Όλα αυτά, αποδεικνύονται με έγγραφα. Γνήσια και όχι πλαστογραφημένα, όπως αυτό που διακίνησαν τα μέλη του υποτιθέμενου Συλλόγου Προπονητών και οι καθοδηγητές τους.

Η απάντηση του Βασίλειου Κάκκου που επιβεβαιώνει την πλαστογραφία δημοσίου εγγράφου, τη διεθνή διακίνηση από τους πλαστογράφους και την αντιποίηση αρχής.

Όσο για το κώλυμα που είχε ο Χάρης Μαριόλης, εκείνος ήταν που ενημέρωσε πρώτος το ΔΣ της ΕΟΠ, όταν το αντιλήφθηκε. Στις 3 Ιουλίου το έπραξε και παραιτήθηκε από την προεδρία της Ομοσπονδίας. Με πρόδηλη τη βούλησή του να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΟΠ. Την ίδια μέρα εκδόθηκε η Διαπιστωτική Πράξη και αντικαταστάθηκε.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την υποβολή της υποψηφιότητάς του, για τις εκλογές της World Boxing, που ήταν προγραμματισμένες στις 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη, το κώλυμα έπαψε να υφίσταται. Αυτός ήταν και ο λόγος, για να προβούν οι πλαστογράφοι στις παράνομες ενέργειές τους. Γνώριζαν ότι είχε αποκατασταθεί πλήρως ο Χάρης Μαριόλης. Ότι είχε διαγραφεί το κώλυμά του. Έτσι, προχώρησαν στην πλαστογραφία.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μπορεί να τα δει ο κάθε αντικειμενικός κριτής. Αρκεί, άλλωστε, μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, μέσα από πραγματικά γεγονότα.

Επιβεβαιώνεται μέσα από τα ντοκουμέντα ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Η αλήθεια λάμπει και κάθε εμπλεκόμενος στα τρία κακουργήματα, της πλαστογραφίας, της πλαστοπροσωπίας και της αντιποίησης αρχής θα καθίσει στο εδώλιο της Δικαιοσύνης.