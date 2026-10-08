Με την προκριματική φάση του Champions League, που διεξάγεται το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου σε τέσσερις ομίλους, αρχίζει η σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της γυναικείας υδατοσφαίρισης.

Συνολικά 14 ομάδες θα διεκδικήσουν οκτώ εισιτήρια για τη φάση των ομίλων, μεταξύ αυτών ο Εθνικός και η Γλυφάδα, που έχουν κληρωθεί μαζί στον Γ΄ όμιλο, τον οποίο θα φιλοξενήσει ο ΑΝΟΓ στο κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος».

Τα δεδομένα για τις δύο ελληνικές ομάδες είναι τελείως διαφορετικά, καθώς το πειραϊκό συγκρότημα διατηρεί σημαντική ισχύ και είναι το λογικό φαβορί για την πρόκριση, μαζί με την ισπανική Καταλούνια, η οποία μετέχει στη διοργάνωση ως νικήτρια του περσινού Euro Cup.

Από την άλλη πλευρά, η αποδυναμωμένη φέτος Γλυφάδα, με πολλά νεαρά κορίτσια στη σύνθεσή της, δύσκολα θα καταφέρει να μπει «σφήνα» σε αυτό το δίδυμο, κάτι που ισχύει και για τη γαλλική Νανσί, η οποία συμπληρώνει την τετράδα του γκρουπ.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων θα γίνει το πρωί της Κυριακής (11/10, 09:00), στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Ο Εθνικός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του την Παρασκευή (9/10, 19:45), με αντίπαλο τη Νανσί και το Σάββατο 10/10 (19:45) θα παίξει με την Καταλούνια, ενώ αντίστροφα ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει πρώτα την κυπελλούχο Ευρώπης (9/10, 21:15) και εν συνεχεία τη γαλλική ομάδα (10/10, 18:00).

Τις ίδιες ημέρες θα διεξαχθούν ο Α΄ όμιλος στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή της γηπεδούχου Σπαντάου, της ιταλικής Τριέστε και της ουγγρικής Ουίπεστ, ο Β΄ όμιλος στο Ντουναουιβάρος της Ουγγαρίας, με τη συμμετοχή της ομώνυμης ομάδας, της ιταλικής Ράπαλο και της ολλανδικής Ντε Τσάαν, καθώς και ο Δ΄ όμιλος στο Σαμπαντέλ, όπου η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την επίσης ισπανική Τεράσα, την ολλανδική Ντονκ Γκούντα και τη γαλλική Λιλ.

Οι δύο πρώτες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των ομίλων, όπου έχουν περάσει απευθείας ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη, όπως επίσης οι Σαντ Αντρέου και Ματαρό από την Ισπανία, οι Φερεντσβάρος και Βαζούτας από την Ουγγαρία και οι Οριζόντε Κατάνια και Ρόμα από την Ιταλία. Οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν στην προκριματική φάση του Champions League, συνεχίζουν στους ομίλους του Euro Cup.

Το πρόγραμμα του Γ΄ ομίλου στο κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Παρασκευή 9/10)

19:45 Νανσί (Γαλλία)-ΕΘΝΙΚΟΣ

21:15 ΓΛΥΦΑΔΑ-Καταλούνια (Ισπανία)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 10/10)

18:00 ΓΛΥΦΑΔΑ-Νανσί (Γαλλία)

19:45 Καταλούνια (Ισπανία)-ΕΘΝΙΚΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 11/10)

09:00 ΕΘΝΙΚΟΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ

10:00 Καταλούνια (Ισπανία)-Νανσί (Γαλλία)